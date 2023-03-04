Елизавета Глинская рассказала, как приготовить необыкновенно нежный печеночный паштет с клюквенным мармеладом.

"Нежнейший паштет из куриной или индюшиной печени под слоем кисло-сладкого клюквенного желе🍒 готовится просто, выглядит оригинально и получается безумно вкусным!😋 Уверена, что этот паштет станет вашим любимым😃 Обязательно попробуйте!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для паштета нам понадобятся такие ингредиенты:

500 г печени (куриной или индюшиной)

1 луковица

1 морковь

100 г сливочного масла

20 мл растительного масла (1 ст. л.)

1 вареное яйцо

20 мл бренди (1 ст. л.)

соль и перец (по вкусу)

Сразу помойте печень, просушите ее и нарежьте небольшими кусочками. Морковь и лук нарежьте кубиком. Обжарьте печень на смеси масел, посолите, поперчите. Переложите готовую печень в миску, а в сок, который остался на сковороде, добавьте бренди, выпарите в течение 3-4 минут и отправьте к печени.

Обжарьте на смеси масел морковь и лук, посолите. Печень, овощи, яйцо и масло перебейте в комбайне до однородной консистенции. Перетрите паштет через сито, переложите в кондитерский мешок. Выложите паштет на 2/3 высоты форм и разровняйте.

Для клюквенного мармелада берем:

100 мл клюквенного пюре

50 мл воды

1 г агар-агара

30-40 г сахара

Соедините клюквенное пюре, воду, сахар и агар-агар, перемешайте все и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите несколько минут и, пока мармелад горячий, разлейте по формам поверх паштета. Уберите формы в холодильник на 2-3 часа.

Подавать такой паштет Елизавета Глинская советует с гречневым багетом.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.