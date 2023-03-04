Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька фото та відео, на яких показала, як відбувається її український тур.

Як відомо, нещодавно Надя презентувала сольну україномовну програму та вирушила на гастролі українськими містами. Так, за словами артистки, вони вже відіграли 7 концертів у великих містах, а попереду ще 10. І, судячи з фото та відео, зірку скрізь зустрічають повними залами та неймовірною атмосферою.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "7 турових концертів done. Попереду ще 10. Люди, які ви нереальні. Сьогодні чекаю на Івано-Франківськ". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали лайкати і коментувати нову публікацію артистки:

"Дніпро теж чекає".

"Безмежно щаслива, що була у Хмельницькому".

"Я прокинулася з новинами, що ти прилітаєш на концерт в Ізраїлі і я найщасливіша людина у світі! Чекаємо на тебе".

"Дякую за емоції, які ти нам учора подарувала у Тернополі".

"Чекаємо у Берліні".

"Чекаємо у Броварах".

"Це було незабутньо".

"Надя, це було неймовірно. Дякую".

"Прилітайте до Ірландії".

"Надя, Тернопіль дуже дякує за приїзд".

"Тур Бейонсе нервово палить".

"Коли буде Запоріжжя?"

"Черкаси дуже вдячні".

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