Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько фото и видео, на которых показала, как проходит ее украинский тур.

Как известно, недавно Надя презентовала сольную украиноязычную программу и отправилась на гастроли по украинских городах. Так, по словам артистки, они уже отыграли 7 концертов в больших городах, а впереди еще 10. И судя по фото и видео, звезду везде встречают полными залами и неимоверной атмосферой.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "7 туровых концертов done. Впереди еще 10. Люди, какие вы нереальны. Сегодня жду Ивано-Франковск". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новую публикацию артистки:

"Днепр тоже ждет".

"Безгранично счастлива, что была в Хмельницком".

"Я проснулась с новостями, что ты прилетаешь на концерт в Израиле и я самый счастливый человек в мире! Ждем тебя".

"Спасибо за эмоции, которые ты нам вчера подарила в Тернополе".

"Ждем в Берлине".

"Ждем в Броварах".

"Это было незабываемо".

"Надя, это было невероятно. Спасибо".

"Прилетайте в Ирландию".

"Надя, Тернополь очень благодарит за приезд".

"Тур Бейонсе нервно курит".

"Когда будет Запорожье?".

"Черкассы очень благодарны".

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