Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати смачну запечену картопельку з беконом.

"Тільки уявіть собі це поєднання української картопельки та бекону. Це просто магія і любов", — радить Володимир Яросласький.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

-картопля середнього розміру

-сало чи бекон

-часник

-рослинна олія

-паприка мелена (можна підкопчена) або спеції для картоплі

Готувати дуже легко. Спершу беремо добре вимиту картоплю та за допомогою паличок надрізаємо її, але не до кінця.

"Бекон відділив від шкірки й нарізав тоненькими слайсами. У кожний розріз помістив підкопчене сальце, а зверху змастив сумішшю з олії, тертого часнику, солі й паприки.❗️можна додати інший набір спецій на ваш смак", — пояснив суддя "Мастер Шеф".

Далі кожну картоплину окремо поміщаємо в «човники» з фольги та запікаємо в духовці при температурі 200 з конвекцією. У Ярославського цей процес зайняв 22 хвилини, у вас час може трошки збільшитись залежно від обладнання.

"🤌і все! Можна їсти з соусом чи без, або в прикуску з солоним хрумким домашнім огірочком! Нехай вам смакує", — наголосив шеф-кухар.

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