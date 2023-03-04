В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить вкусную запеченную картошечку с беконом.
"Только представьте себе это сочетание украинской картошки и бекона. Это просто магия и любовь", - советует Владимир Ярославский.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель среднего размера
- сало или бекон
- чеснок
- растительное масло
- паприка молотая (можно копченая) или специи для картофеля
Готовить очень легко. Сначала берем хорошо вымытый картофель и с помощью палочек надрезаем его, но не до конца.
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"Бекон отделил от кожуры и нарезал тоненькими слайсами. В каждый разрез поместил подкопченное сальцо, а сверху смазал смесью из растительного масла, тертого чеснока, соли и паприки. Можно добавить другой набор специй по вашему вкусу", — пояснил судья "Мастер Шеф".
Далее каждую картофелину отдельно помещаем в «лодочки» из фольги и запекаем в духовке при температуре 200 с конвекцией. У Ярославского этот процесс занял 22 минуты, у вас время может немного увеличиться в зависимости от оборудования.
"🤌и все! Можно есть с соусом или без, или в прикуску с соленым хрустящим домашним огурчиком! Пусть вам будет вкусно", - подчеркнул шеф-повар.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.
Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.