В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить вкусную запеченную картошечку с беконом.

"Только представьте себе это сочетание украинской картошки и бекона. Это просто магия и любовь", - советует Владимир Ярославский.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

- картофель среднего размера

- сало или бекон

- чеснок

- растительное масло

- паприка молотая (можно копченая) или специи для картофеля

Готовить очень легко. Сначала берем хорошо вымытый картофель и с помощью палочек надрезаем его, но не до конца.

"Бекон отделил от кожуры и нарезал тоненькими слайсами. В каждый разрез поместил подкопченное сальцо, а сверху смазал смесью из растительного масла, тертого чеснока, соли и паприки. Можно добавить другой набор специй по вашему вкусу", — пояснил судья "Мастер Шеф".

Далее каждую картофелину отдельно помещаем в «лодочки» из фольги и запекаем в духовке при температуре 200 с конвекцией. У Ярославского этот процесс занял 22 минуты, у вас время может немного увеличиться в зависимости от оборудования.

"🤌и все! Можно есть с соусом или без, или в прикуску с соленым хрустящим домашним огурчиком! Пусть вам будет вкусно", - подчеркнул шеф-повар.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.