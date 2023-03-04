Незабаром в ефір вийде випуск шоу, яке вирішили зняти в Україні разом зі своїми ведучими і для нашої аудиторії. Ксенія Мішина також спробує свої сили в ролі ведучої, тому часто показує різні анонси в мережі.

За два тижні вже відбудеться прем'єра шоу «Я люблю Україну». Ведучою сімейного шоу стала Ксенія Мішина, а капітанами команд позитивні Володимир Дантес та Юрій Ткач.

«А ще в шоу візьмуть участь багато талановитих і дивовижних людей, які здивують і надихнуть. У відео ти побачив лише частинку зірок, яку нам удалося зустріти на зйомках.

Вони змагатимуться між собою, відповідаючи на питання про культуру, історію, традиції та українських відомих людей» - повідомляють в анонсі на сторінці в Інстаграм.

Українців вибачать приготуватися до захоплюючих змагань, щоб відкрити для себе ще більше відомостей про улюблену країну.

Ми писали, Ксенія Мішина повернулася зі зйомок у Бельгії та продовжила роботу над собою. Поки що Ксенія не каже, заради чого так ретельно худне.

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