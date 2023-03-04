Известная актриса, победительница танцевального шоу и первая "Холостячка" Ксения Мишина вместе с коллегами продолжает интриговать перед выходом шоу.

Совсем скоро в эфир выйдет выпуск шоу, которое решили снять в Украине вместе со своими ведущими и для нашей аудитории. Ксения Мишина также попробует свои силы в роли ведущей, поэтому часто показывает в сети разные анонсы.

Через две недели уже состоится премьера шоу «Я люблю Украину». Ведущей семейного шоу стала Ксения Мишина, а капитанами команд позитивны Владимир Дантес и Юрий Ткач.

«А еще в шоу примут участие многие талантливые и удивительные люди, которые удивят и вдохновят. В видео ты увидел только частичку звезд, которую нам удалось встретить на съемках.

Они будут соревноваться между собой, отвечая на вопросы о культуре, истории, традициях и украинских известных людях» - сообщают в анонсе на странице в Инстаграм.

Украинцев простят приготовиться к увлекательным состязаниям, чтобы открыть для себя еще больше сведений о любимой стране.

Мы писали, Ксения Мишина вернулась со съемок в Бельгии и продолжила работу над собой. Пока что Ксения не говорит, ради чего так усердно худеет.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.