Цього разу українська телеведуча Марічка Падалко розповіла в Інстаграм, що військові сили України (ЗСУ) продовжують утримувати Бахмут, і зараз немає рішень про відступ. У соціальних мережах з'явилося відео, в якому боєць повідомляє про отримання наказу на вихід із міста, але це стосується лише одного підрозділу.

У загальному описі під відео вказано, що оборона Бахмута продовжується. Проте ватажок бойовиків Пригожин заявив про "оточення" міста і закликав до здачі. Користувачі соцмереж визначили, що відео було знято за 7 км від Бахмута у селі Парасковіївка. Генерал Сирський уже вдруге за останні шість днів відвідав місто. За даними Генштабу та Пентагону, на 3 березня ЗСУ продовжують утримувати Бахмут.

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