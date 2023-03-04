В этот раз украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала в Инстаграм, что военные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать Бахмут, и на данный момент нет решений об отступлении. В социальных сетях появилось видео, в котором боец сообщает о получении приказа на выход из города, но это касается только одного подразделения.
В общем описании под видео указано, что оборона Бахмута продолжается. Тем не менее, главарь боевиков Пригожин заявил о "окружении" города и призвал к сдаче. Пользователи соцсетей определили, что видео было снято в 7 км от Бахмута в селе Парасковеевка. Генерал Сырский уже второй раз за последние шесть дней посетил город. По данным Генштаба и Пентагона, на 3 марта ВСУ продолжают удерживать Бахмут.
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