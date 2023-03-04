Тіна Кароль показала яскраві кадри після того, як з'явилася на церемонії нагородження премії Billboard "Жінки в музиці". Перед журналістами 38-річна українська зірка постала в ефектному образі – у яскраво-червоній сукні
«Дякую всім прекрасним людям, яких зустріла, вірячі та чиї серця б'ються в унісон з Україною» – поділилася Тіна під добіркою з новими фото.
Артистка з'явилася у досить елегантному образі. У рамках премії килимову доріжку також прикрасили Лана Дель Рей, учасниці гурту Twice, Олівія Родріго та інші.
Користувачі мережі висловили свою думку:
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«Beautiful; Найкраща; Тіна, ну ти крута 😍; Пані Тіно, будьте скромнішими, адже у нас війна, горе, сльози, демонстрація вишуканих суконь недоречна.;
Найкрасивіша жінка України! Неймовірно; В одному місці дві богині – Лана та Тіна».
Кароль зізналася, що вперше за багато років зустріла розумних людей. Так, за словами артистки, вона не часто пише у своєму телеграм-каналі.
«Та я реально не люблю спамити нісенітницею чи якимись репортажами, як я кудись їду і що бачу. Не моє це», – пояснила Кароль.
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалася в монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялось, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.