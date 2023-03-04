Тина Кароль показала яркие кадры, после того, как появилась на церемонии награждения премии Billboard "Женщины в музыке". Перед журналистами 38-летняя украинская звезда предстала в эффектном образе - в ярко-красном платье

«Спасибо всем прекрасным людям, которых встретила, верящие и чьи сердца бьются в унисон с Украиной» - поделилась Тина под подборкой с новыми фото.

Артистка появилась в довольно элегантном образе. В рамках премии ковровую дорожку также украсили Лана Дель Рей, участницы группы Twice, Оливия Родриго и другие.

Пользователи сети выразили свое мнение:

«Beautiful; Лучшая; Тина, ну ты крутая 😍; Госпожа Тина, будьте скромнее, ведь у нас война, горе, слезы, демонстрация изысканных платьев неуместна.;

Самая красивая женщина Украины! Невероятно; В одном месте две богини - Лана и Тина».

Кароль призналась, что впервые за многие годы встретила умных людей. Так, по словам артистки, она нечасто пишет в своем телеграмм-канале.

«Да я реально не люблю спамить ерундой или какими-то репортажами, как я куда-то еду и что вижу. Не мое это», – объяснила Кароль.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.