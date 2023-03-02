На цей раз популярна українська виконавиця Тіна Кароль вирішила поділитися не найпростішими спогадами.

Як відомо, рік тому артистка заявила в Instagram, що вирішила "усамітнитися в монастирі для молитви", і що "залишиться там надовго. В інтерв'ю "Vogue Чехія та Словаччина" Кароль розповіла, чому сильно змінила плани після нападу окупантів .

На питання, які спогади у неї викликає ранок 24 лютого 2022, зірка розповіла:

Іноді я відвідую монастир, щоб помолитися і заспокоїти свої думки і душу, що й зробила 24 лютого. був наповнений криком та молитвами про спасіння душ”.

За словами Кароль, опинившись у Європі вона зі скрізь стала біженкою. Вона вирішила присвятити себе культурній дипломатії. Потім в інтерв'ю Тіна розповіла про свою музичну кар'єру, благодійність та зміни, що відбулися в її житті після трагічної смерті її чоловіка Євгена Огіра.

Раніше Кароль вирішила висловитися про переродження держави у символічну дату через рік вторгнення окупантів на наші землі.

За словами Тіни, це велика відповідальність та велика можливість створити нову перероджену державу. Нова Україна, нові українці – ми за рік стали іншими, найкращими.

Нагадаємо, Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, Кароль без макіяжу і в домашній одязі наважилася показати справжню себе.