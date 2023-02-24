Також цього разу Тіна Кароль вирішила висловитися про переродження держави у символічну дату через рік вторгнення окупантів на наші землі.
За словами Тіни, це велика відповідальність та велика можливість створити нову перероджену державу. Нова Україна, нові українці – ми за рік стали іншими, найкращими.
«Вражають історії, відважність, терпіння, вражає новий світогляд, мрії та старання. Я бажаю нам міцного духу. Втома личить сміливості, посмішка підходить переможцям.
Отже, хоч стомлені і все ж таки усміхнені будьте кожну хвилину. Важливе та вічне: нашим Героям – низький уклін. Всім загиблим, безневинним людям – вічна пам'ять. Ангели наші» - пише Кароль у Телеграм-каналі.
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У мережі почали коментувати побачене:
«Тіночка люблю Вас, хай усе буде добре; Герої не гинуть! Вони живуть вічно 💙; Слава Україні! 💛; Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! 🇺🇦❤️
Втомлені, змучені цим страхом, але ми вільні, непокорені; Ми сильні!; Ми дуже різні із нашим сусідом».
Раніше на концерті у Лос-Анджелесі, українська виконавиця Тіна Кароль, заявила про свою відмову від усіх пісень російською мовою. Хоча вона визнає, що ці пісні були їй дорогими і мали своїх шанувальників, вона обіцяла більше не виконувати їх.
Нагадаємо, Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.
Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.
Також Politeka писала, Кароль без макіяжу і в домашньому одязі зважилася показати справжню себе.