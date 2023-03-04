Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати чікен пармензан — смачне куряче філе з сиром.
"Котлети, відбивні, рулетики… що ще можна приготувати з курки? Якщо ідей немає, а чогось новенького хочеться, пропоную крутий та швидкий рецепт соковитого курячого філе з сиром!", — радить зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
• Куряче філе — 1 шт.
• Панірувальні сухарі
• Яйця — 2 шт.
• Борошно
• Томати — 100 г
• Цибуля біла — 20 г
• Базилік
• Моцарела — 150 г
• Пармезан — 100 г
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Ракетний обстріл Запоріжжя: кадри наслідків
13-річний українець уславився героїчним вчинком у Дніпрі: "Люди кричали, це було дуже страшно"
"Я не можу забрати тіло та по-людськи його поховати": брат захисника Маріуполя звернувся до не байдужих
"Війна переміститься": спливли несподівані подробиці контрнаступу ЗСУ
З курячого філе робимо відбивну, солимо її та перчимо. Спершу добре обвалюємо її в борошні, потім занурюємо в збите яйце, далі — в панірувальні сухарі. Цю відбивну обсмажуємо на оливковій олії.
Окремо на олії обсмажуємо подрібнений часник та базилік, додаємо дрібно порізану білу цибулю та перчимо. Далі викладаємо в сотейник томати.
На деко Ектор Хіменес-Браво радить застелити пергаментний папір, аби страва не приставала. Викладаємо на пергамент нашу відбивну, а на неї викладаємо засмажку. Зверху кладемо моцарелу, нарізану слайсами, та посипаємо все натертим пармезаном. Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, щоб сир добре розплавився та запікся.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.