Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом для тих, кому набридли звичайні відбивні та котлети.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати чікен пармензан — смачне куряче філе з сиром.

"Котлети, відбивні, рулетики… що ще можна приготувати з курки? Якщо ідей немає, а чогось новенького хочеться, пропоную крутий та швидкий рецепт соковитого курячого філе з сиром!", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

• Куряче філе — 1 шт.

• Панірувальні сухарі

• Яйця — 2 шт.

• Борошно

• Томати — 100 г

• Цибуля біла — 20 г

• Базилік

• Моцарела — 150 г

• Пармезан — 100 г

З курячого філе робимо відбивну, солимо її та перчимо. Спершу добре обвалюємо її в борошні, потім занурюємо в збите яйце, далі — в панірувальні сухарі. Цю відбивну обсмажуємо на оливковій олії.

Окремо на олії обсмажуємо подрібнений часник та базилік, додаємо дрібно порізану білу цибулю та перчимо. Далі викладаємо в сотейник томати.

На деко Ектор Хіменес-Браво радить застелити пергаментний папір, аби страва не приставала. Викладаємо на пергамент нашу відбивну, а на неї викладаємо засмажку. Зверху кладемо моцарелу, нарізану слайсами, та посипаємо все натертим пармезаном. Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, щоб сир добре розплавився та запікся.

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