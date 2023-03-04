В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить чикен пармензан – вкусное куриное филе с сыром.
"Котлеты, отбивные, рулетики… что еще можно приготовить из курицы? Если идей нет, а чего-нибудь новенького хочется, предлагаю крутой и быстрый рецепт сочного куриного филе с сыром!", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Куриное филе – 1 шт.
• Панировочные сухари
• Яйца – 2 шт.
• Мука
• Томаты – 100 г
• Лук белый – 20 г
• Базилик
• Моцарелла – 150 г
• Пармезан – 100 г
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Из куриного филе делаем отбивную, солим и перчим. Сначала хорошо обваливаем ее в муке, затем погружаем в взбитое яйцо, далее – в панировочные сухари. Эту отбивную обжариваем на оливковом масле.
Отдельно на растительном масле обжариваем измельченный чеснок и базилик, добавляем мелко порезанный белый лук и перчим. Далее выкладываем в сотейник томаты.
На противень Эктор Хименес-Браво советует застелить пергаментную бумагу, чтобы блюдо не приставало. Выкладываем на пергамент нашу отбивную, а на нее — зажарку. Сверху кладем моцареллу, нарезанную слайсами, и посыпаем все натертым пармезаном. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, чтобы сыр хорошо расплавился и запекся.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.