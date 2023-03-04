Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом для тех, кому надоели обычные отбивные и котлеты.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить чикен пармензан – вкусное куриное филе с сыром.

"Котлеты, отбивные, рулетики… что еще можно приготовить из курицы? Если идей нет, а чего-нибудь новенького хочется, предлагаю крутой и быстрый рецепт сочного куриного филе с сыром!", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Куриное филе – 1 шт.

• Панировочные сухари

• Яйца – 2 шт.

• Мука

• Томаты – 100 г

• Лук белый – 20 г

• Базилик

• Моцарелла – 150 г

• Пармезан – 100 г

Из куриного филе делаем отбивную, солим и перчим. Сначала хорошо обваливаем ее в муке, затем погружаем в взбитое яйцо, далее – в панировочные сухари. Эту отбивную обжариваем на оливковом масле.

Отдельно на растительном масле обжариваем измельченный чеснок и базилик, добавляем мелко порезанный белый лук и перчим. Далее выкладываем в сотейник томаты.

На противень Эктор Хименес-Браво советует застелить пергаментную бумагу, чтобы блюдо не приставало. Выкладываем на пергамент нашу отбивную, а на нее — зажарку. Сверху кладем моцареллу, нарезанную слайсами, и посыпаем все натертым пармезаном. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, чтобы сыр хорошо расплавился и запекся.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

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