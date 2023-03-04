Українська співачка, актриса та блогерка 21-річна Ганна Трінчер нещодавно була розкритикована за танці разом із 44-річною Поляковою. Вони заспівали разом із Позитивом, що викликало бурхливу реакцію, а їхні ролики в Тік-Тоці досі обговорюють.
Щоб нагадати також про себе, Анна вирішила розкрити, як вона змінюється за допомогою макіяжу і що робить для свого обличчя, щоб виглядати свіжо. Тренчер чесно розповідає, які процедури також робить для обличчя і як збільшує губи.
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«Дуже красива без макіяжу!; Макіяж класний 🥰🥰; Просто красуня ❤️Тільки великі губи вже не треба. Ти так лялечка;
Дуже гарна 🥰; Як такий ефект зробити?; Добре 😍; Що за олівець? Аня ви найкраща; у мене теж сиве волосся є у 15😳; сиве волосся через Сашка».
Ми писали, Полякова і Трінчер записали відео для своїх Тік-Ток профілів і отримали різну реакцію. Нещодавно вони випустили пісню "Путь до победы", яку масово критикували у мережі.
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