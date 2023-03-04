Украинская певица, актриса и блогерша 21-летняя Анна Тринчер недавно была раскритикована за танцы вместе с 44-летней Поляковой. Они спели вместе с Позитивом, что вызвало бурную реакцию, а их ролики в Тик-Токе до сих пор обсуждают.
Чтобы напомнить также о себе, Анна решила раскрыть, как она преображается при помощи макияжа и что делает для своего лица, чтобы выглядеть свежо. Стоит отметить, Тринчер честно рассказывает, какие процедуры также делает для лица и как увеличивает губы.
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«Очень красивая без макияжа!; Макияж классный 🥰🥰; Просто красавица ❤️Только больше губы уже не надо. Ты так куколка;
Очень хорошая 🥰; Как такой эффект произвести?; Хорошо😍; Что за карандаш?; Аня вы лучшая; у меня тоже седые волосы есть у 15😳; седые волосы из-за Саши».
Мы писали, Полякова и Тринчер записали видео для своих Тик-Ток профилей и получили самую разную реакцию. Недавно они выпустили песню "Шлях до перемоги", которую массово критиковали в сети.
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