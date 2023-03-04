Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника – Христина стала у соціальній мережі Інстаграм прикладом для багатьох українських жінок. Мама трьох синів встигає не лише стежити за будинком та дітьми, а й активно доглядає себе.
Часто у Христини цікавляться її секретами краси, адже вона успішно дершить себе у формі.
«Фото цього дня) зустрічаю вдома так своїх хлопців)) світлий для мене – колір цієї весни) А який ваш коханий?» - Запитує вона.
У мережі вирішили відповісти та висловили свою думку:
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«Дуже красиві фотографії, Крістіночко, у вас! Вам неймовірно йде світлий костюм до лиця!; Вам дуже підходить, красуня;
Красуня😍; Як завжди красива 🤗; Що тут скажеш справжня, гарна леді; Скажіть, як мати таку розкішну фігуру; Можна й скромніше, а не на всі лади».
Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями.
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