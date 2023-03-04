Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника – Христина стала у соціальній мережі Інстаграм прикладом для багатьох українських жінок. Мама трьох синів встигає не лише стежити за будинком та дітьми, а й активно доглядає себе.

Часто у Христини цікавляться її секретами краси, адже вона успішно дершить себе у формі.

«Фото цього дня) зустрічаю вдома так своїх хлопців)) світлий для мене – колір цієї весни) А який ваш коханий?» - Запитує вона.

У мережі вирішили відповісти та висловили свою думку:

«Дуже красиві фотографії, Крістіночко, у вас! Вам неймовірно йде світлий костюм до лиця!; Вам дуже підходить, красуня;

Красуня😍; Як завжди красива 🤗; Що тут скажеш справжня, гарна леді; Скажіть, як мати таку розкішну фігуру; Можна й скромніше, а не на всі лади».

Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями.

Нагадаємо, "Ніби з іншого життя": Лобода у стильному образі поділилася архівними кадрами.

Як повідомляла Politeka, "Здоров'я головніше": Єфросиніна в приталеному вбранні перелякала хворобливою худорлявістю, відео.

Також Politeka писала, що "Це дуже важливий проект": екс-дружина Потапа Горова похвалилася важливим досягненням.