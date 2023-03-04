Известный телеведущий Григорий Решетник вместе с супругой продолжают активно вести Инстаграм и общаться с поклонниками.

Супруга известного украинского телеведущего Григория Решетника – Кристина стала в социальной сети Инстаграм примером для многих украинских женщин. Мама троих сыновей успевает не только смотреть за домом и детьми, но и активно ухаживает за собой.

Часто у Кристины интересуются ее секретами красоты, ведь она успешно дершит себя в форме.

«Фото этого дня) встречаю дома так своих ребят)) светлый для меня – цвет этой весны) А какой ваш любимый?» - спрашивает она.

В сети решили ответить и выразили свое мнение:

«Очень красивые фотографии, Кристиночка, у вас!!! Вам невероятно идет светлый костюм к лицу!; Вам очень подходит, красавица;

Красавица😍; Как всегда красивая🤗; Что тут скажешь настоящая, красивая леди; Скажите как иметь такую роскошную фигуру; Можно и скромнее, а не на все лады».

Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями.

Напомним, "Как будто из другой жизни": Лобода в стильном образе поделилась архивными кадрами.

Как сообщала Politeka, "Здоровье главнее": Ефросинина в приталенном наряде перепугала болезненной худощавостью, видео.

Также Politeka писала, что "Это очень важный проект": экс-жена Потапа Горовая похвасталась важным достижением.