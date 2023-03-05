Струнка та витончена Мішина не завжди була такою, за вагітність раніше вона навіть набрала 30 кг і зізналася, що довго не могла скинути. А коли стала стрункою, завжди дбала про себе.

Нещодавно Ксенія зізналася, що за кілька місяців у постійному стресі вона набрала зайвого, і хоча це не було так видно, стан шкіри та вигляд погіршилися. Тепер вона захоплена схудненням і почала показувати свої ритуали щодня.

За словами Мішиної, медитації, вакуум, контрастний душ та правильна їжа вранці стали для неї вже звичкою.

«Мої обов'язкові процедури щоранку та вечір. Це справді важливі знання для хорошого життя. Великі інструменти» – поділилася Ксенія.

За два тижні вже відбудеться прем'єра шоу «Я люблю Україну». Ведучою сімейного шоу стала Ксенія Мішина, а капітанами команд позитивні Володимир Дантес та Юрій Ткач.

«А ще в шоу візьмуть участь багато талановитих і дивовижних людей, які здивують і надихнуть.

Вони змагатимуться між собою, відповідаючи на питання про культуру, історію, традиції та українських відомих людей» - повідомляють в анонсі.

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