Стройная и изящная Мишина не всегда была такой, за беременность ранее она даже набрала 30 кг и призналась, что долго не могла сбросить. А когда стала стройной, всегда заботилась о себе.

Недавно Ксения призналась, что за несколько месяцев в постоянном стрессе она набрала лишнего, и хотя это не было так видно, состояние кожи и внешний вид ухудшились. Теперь она увлечена похудением и стала показывать свои ритуалы каждый день.

По словам Мишиной, медитации, вакуум, контрастный душ и правильная еда утром - стали для нее уже привычкой.

«Мои обязательные процедуры каждое утро и вечер. Это действительно важные знания для хорошей жизни. Большие инструменты» - поделилась Ксения.

Через две недели уже состоится премьера шоу «Я люблю Украину». Ведущей семейного шоу стала Ксения Мишина, а капитанами команд позитивны Владимир Дантес и Юрий Ткач.

«А еще в шоу примут участие многие талантливые и удивительные люди, которые удивят и вдохновят.

Они будут соревноваться между собой, отвечая на вопросы о культуре, истории, традициях и украинских известных людях» - сообщают в анонсе.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.