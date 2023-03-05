Стройная и изящная Мишина не всегда была такой, за беременность ранее она даже набрала 30 кг и призналась, что долго не могла сбросить. А когда стала стройной, всегда заботилась о себе.
Недавно Ксения призналась, что за несколько месяцев в постоянном стрессе она набрала лишнего, и хотя это не было так видно, состояние кожи и внешний вид ухудшились. Теперь она увлечена похудением и стала показывать свои ритуалы каждый день.
По словам Мишиной, медитации, вакуум, контрастный душ и правильная еда утром - стали для нее уже привычкой.
«Мои обязательные процедуры каждое утро и вечер. Это действительно важные знания для хорошей жизни. Большие инструменты» - поделилась Ксения.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Эксперт раскрыл, какая сейчас на самом деле ситуация в Бахмуте: "Мы можем констатировать факт..."
Оборвалась жизнь скандально известного актера: врачи оказались бессильны
Зарплаты украинцам обновили: кому начислят больше 30 тысяч, а кто получит 9 568 гривен
Звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочками: "Я помню, когда он ушел..."
Через две недели уже состоится премьера шоу «Я люблю Украину». Ведущей семейного шоу стала Ксения Мишина, а капитанами команд позитивны Владимир Дантес и Юрий Ткач.
«А еще в шоу примут участие многие талантливые и удивительные люди, которые удивят и вдохновят.
Они будут соревноваться между собой, отвечая на вопросы о культуре, истории, традициях и украинских известных людях» - сообщают в анонсе.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.