Відома блогерка Даша Квіткова після схуднення привертає багато уваги українців до своєї постаті.

Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя. Разом з Микитою Добриніним вона виховує маленького сина, проте нещодавно пара оголосила про розлучення і тепер вважає за краще тримати тему особистого життя подалі від публіки.

Даша розповіла раніше, що схуднути їй допомогли лікарі – вона здала безліч аналізів, дізналася у чому проблема, які гормони їй доведеться пити та зайнялася темою оздоровлення. Тренування та правильне харчування закріпили цей результат.

"Сьогодні перейшла на темний бік 🤪" - пише Даша.

У мережі висловили свою думку:

«Дуже добре 😻; Які ж ви 🥰; Виглядайте неймовірно; Ідеально 😍; Люблю Ваш стиль; Костюм неймовірно гарний, як і його власниця 😍😻;

Дуже гармонійно все! Лев так класно каже 👏; Ви ідеально виглядаєте 😍; Даша точно з таким схудненням змінила весь гардероб; Не розумію я піджак під верхній одяг 🤷🏽‍♀️».

Раніше дівчина поділилася незвичайними кадрами з нової фотосесії, на яких постала у загадковому образі.

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