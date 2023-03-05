Известная блогерша Даша Квиткова после похудения привлекает много внимания украинцев к своей фигуре.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя. Вместе с Никитой Добрыниным она воспитывает маленького сына, однако недавно пара объявила о расставании и теперь предпочитает держать тему личной жизни подальше от публики.

Даша рассказала ранее, что похудеть ей помогли врачи - она сдала множество анализов, узнала в чем проблема, какие гормоны ей придется пить и занялась темой оздоровления. Тренировки и правильное питание закрепили этот результат.

«Сегодня перешла на темную сторону 🤪» - пишет Даша.

В сети выразили свое мнение:

«Очень хорошо 😻; Какие же вы 🥰; Выглядите невероятно; Идеально 😍; Обожаю Ваш стиль; Костюм невероятно красив, как и его владелица😍😻;

Очень гармонично все! Лев так классно говорит 👏; Вы идеально выглядите 😍; Даша точно с таким похудением поменяла весь гардероб; Не понимаю я пиджак под верхнюю одежду 🤷🏽‍♀️».

Ранее девушка поделилась необычными кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в загадочном образе.

Напомним, "В меня часто не верили": ведущий "Холостяка" Решетник похвастался, что о нем сняли фильм.

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