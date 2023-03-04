В новому сезоні "ЛЕ Маршрутки" ведуча показує, як повномасштабна війна змінила українські міста. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася кадрами зі своєї поїздки до деокупованого Херсона.

"Цей день настав. ЛЕ Маршрутка в Херсоні🙏 Неможливо передати вам наші емоції. Велика шана і подяка всім захисникам Херсонщини💪🏻", — написала Леся Нікітюк під світлинами, на одній із яких позує разом із українськими військовими.

На публікацію в коментарях та просто лайками відреагувало багато українсбких знаменитостей, серед яких Володимир Ярославський, Ольга Цибульська, Дзідзьо, Володимир Дантес, Павло Зібров, Ірина Білик, Віктор Павлик, Раміна Есхакзай та інші.

Українці під постом також підтримали Лесю Нікітюк та засипали її компліментами:

"Яка ви смілива, надзвичайно😍, дякуємо нашим Захисникам🙏нехай всі повертаються живими!)";

Я впевнений, що зовсім скоро Леся і Ле маршрутка будуть вже вести зйомки на Наших Кримських серпантинах 😍";

"Леся, я до вас раніше ставилася якось байдуже, "Хто зверху" дивилася, але більше подобався Притула, в танцях вболівала за Іраклія. Але зараз цікаво все, що ви робите, захоплююся вами!!! Дякую вам за приємні новини, за ваші телевізійні програми, за те, що даєте заряд позитиву!!!";

"Неймовірно зворушливо, аж мурашки по шкірі 😍 З нетерпінням чекаю на новий випуск ❤️".

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