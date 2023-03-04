В новом сезоне "ЛЕ Маршрутки" ведущая показывает, как полномасштабная война сменила украинские города. В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась кадрами из своей поездки в деоккупированный Херсон.

"Этот день настал. ЛЕ Маршрутка в Херсоне🙏 Невозможно передать вам наши эмоции. Большое уважение и благодарность всем защитникам Херсонщины", - написала Леся Никитюк под фотографиями, на одной из которых позирует вместе с украинскими военными.

На публикацию в комментариях и просто лайками отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Владимир Ярославский, Ольга Цыбульская, Дзидзьо, Владимир Дантес, Павел Зибров, Ирина Билык, Виктор Павлик, Рамина Эсхакзай и другие.

Украинцы под постом также поддержали Лесю Никитюк и засыпали ее комплиментами:

"Какая вы смелая, чрезвычайно 😍, спасибо нашим Защитникам 🙏 пусть все возвращаются живыми!)";

Я уверен, что совсем скоро Леся и Ле маршрутка будут уже вести съемки на наших Крымских серпантинах 😍";

"Леся, я к вам раньше относилась как-то безразлично, "Кто сверху" смотрела, но больше нравился Притула, в танцах болела за Ираклия. Но сейчас интересно все, что вы делаете, восхищаюсь вами!!! Спасибо вам за приятные новости, за ваши телевизионные программы, за то, что даете заряд позитива!!!";

"Невероятно трогательно, аж мурашки по коже 😍 С нетерпением жду нового выпуска ❤️".

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

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Также Politeka писала, что Никитюк похвасталась роскошными букетами, поделившись новыми фото.