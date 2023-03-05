На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Бахмут продовжує битися. «Досвід ЗСУ дозволяє перебудувати оборону і надалі чинити опір в Бахмуті» - заявив спікер Східного угруповання ЗСУ Череватий. За його словами, ситуація навколо Бахмута важка, але контрольована. Бійці звідти теж кажуть, що контролюють місто (відео 1). В Бахмут також прибув командуючий ССО ЗСУ Віктор Хоренко (фото 2).

Перемовини про вступ України до Євросоюзу можуть розпочати вже цього року. Головна умова – закінчення війни. Про це у Львові розповіла голова Європарламенту Роберта Метсола (відео 4).

Україна отримала першу партію сонячних панелей від ЄЄ в межах програми із забезпечення країни альтернативними джерелами енергії (відео 5).

Близько 10 тисяч росіян, які не хочуть воювати в Україні, здалися в полон за програмою «Хочу жити» (фото 6). Натомість їхні літні співвітчизники рішуче налаштовані нас всіх знищити (відео 7).

Також Марічка Падалко додала, що до Німеччини прибули 90 бойових машин Stryker, які США передали Україні (відео 8).

Режисер Олег Сенцов, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, вперше зустрівся зі своїм новонародженим сином (відео 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.