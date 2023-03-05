На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Бахмут продовжує битися. «Досвід ЗСУ дозволяє перебудувати оборону і надалі чинити опір в Бахмуті» - заявив спікер Східного угруповання ЗСУ Череватий. За його словами, ситуація навколо Бахмута важка, але контрольована. Бійці звідти теж кажуть, що контролюють місто (відео 1). В Бахмут також прибув командуючий ССО ЗСУ Віктор Хоренко (фото 2).
Перемовини про вступ України до Євросоюзу можуть розпочати вже цього року. Головна умова – закінчення війни. Про це у Львові розповіла голова Європарламенту Роберта Метсола (відео 4).
Україна отримала першу партію сонячних панелей від ЄЄ в межах програми із забезпечення країни альтернативними джерелами енергії (відео 5).
Близько 10 тисяч росіян, які не хочуть воювати в Україні, здалися в полон за програмою «Хочу жити» (фото 6). Натомість їхні літні співвітчизники рішуче налаштовані нас всіх знищити (відео 7).
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Також Марічка Падалко додала, що до Німеччини прибули 90 бойових машин Stryker, які США передали Україні (відео 8).
Режисер Олег Сенцов, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, вперше зустрівся зі своїм новонародженим сином (відео 10).
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.