Украинская ведущая, звезда телеканала "1+1" Маричка Падалко сделала подборку главных новостей за 374 день полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Бахмут продолжает сражаться. «Опыт ВСУ позволяет перестроить оборону и в дальнейшем сопротивляться в Бахмуте» - заявил спикер Восточной группировки ВСУ Череватый. По его словам, ситуация вокруг Бахмута тяжелая, но контролируемая. Бойцы оттуда тоже говорят, что контролируют город (видео 1). В Бахмут также прибыл командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко (фото 2).

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начать в этом году. Главное условие – окончание войны. Об этом во Львове рассказала глава Европарламента Роберта Метсола (видео 4).

Украина получила первую партию солнечных панелей от ЕЕ в рамках программы по обеспечению страны альтернативными источниками энергии (видео 5).

Около 10 тысяч россиян, не желающих воевать в Украине, сдались в плен по программе «Хочу жить» (фото 6). Их пожилые соотечественники решительно настроены нас всех уничтожить (видео 7).

Также Маричка Падалко добавила, что в Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США передали Украине (видео 8).

Режиссер Олег Сенцов, сейчас защищающий Украину в рядах ВСУ, впервые встретился со своим новорожденным сыном (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.