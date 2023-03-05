Головним адептом приготування українського борщу став Євген Клопотенко, але інші кухарі також мають свої секрети. Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати її фірмовий борщ.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

  • 5 л води
  • 700-1000 г курка (курча, півень, телятина або індичка)
  • 200 г цибулі
  • 200 г моркви
  • 300 г болгарського перцю
  • 200 г буряків
  • 400 г картоплі
  • 700-800 г капусти білокачанної
  • 300 г помідорів
  • 2-3 зубчики часнику
  • сіль, перець горошком
  • 20 мл оцту
  • кріп, петрушка
  • рослинна олія (для смаження)

Відправте в каструлю м'ясо, залийте водою і поставте варити на середній вогонь. У процесі варіння знімайте з бульйону шум. Далі цілими додайте в каструлю очищену моркву та одну цибулину. Залишіть варитись бульйон на 1 годину.

Перець та помідори запечіть у духовці при температурі 200°С. Запечені овочі очистіть від шкірки та насіння і дрібно наріжте м'якоть.

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Почистіть і наріжте картоплю та цибулю кубиком. Моркву і буряк нарізаємо соломкою, капусту шаткуємо, дрібно рубаємо кріп, петрушку і часник.

Дістаньте з бульйону готове м'ясо, моркву та цибулю. Додайте в бульйон картоплю. Обсмажте на олії цибулю, моркву і запечені помідори з перцем. Відправте цю засмажку в бульйон із картоплею. Також додайте в бульйон чорний перець горошком та розібране м'ясо.

Нарізаний буряк обсмажуємо на олії, додавши оцет, і відправляємо в борщ. Далі додаємо в каструлю капусту та зелень із часником. Коли борщ закипить, спробуйте на сіль і вимкніть. Дайте готовому борщу настоятися.

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