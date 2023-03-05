Головним адептом приготування українського борщу став Євген Клопотенко, але інші кухарі також мають свої секрети. Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати її фірмовий борщ.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 5 л води
- 700-1000 г курка (курча, півень, телятина або індичка)
- 200 г цибулі
- 200 г моркви
- 300 г болгарського перцю
- 200 г буряків
- 400 г картоплі
- 700-800 г капусти білокачанної
- 300 г помідорів
- 2-3 зубчики часнику
- сіль, перець горошком
- 20 мл оцту
- кріп, петрушка
- рослинна олія (для смаження)
Відправте в каструлю м'ясо, залийте водою і поставте варити на середній вогонь. У процесі варіння знімайте з бульйону шум. Далі цілими додайте в каструлю очищену моркву та одну цибулину. Залишіть варитись бульйон на 1 годину.
Перець та помідори запечіть у духовці при температурі 200°С. Запечені овочі очистіть від шкірки та насіння і дрібно наріжте м'якоть.
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Почистіть і наріжте картоплю та цибулю кубиком. Моркву і буряк нарізаємо соломкою, капусту шаткуємо, дрібно рубаємо кріп, петрушку і часник.
Дістаньте з бульйону готове м'ясо, моркву та цибулю. Додайте в бульйон картоплю. Обсмажте на олії цибулю, моркву і запечені помідори з перцем. Відправте цю засмажку в бульйон із картоплею. Також додайте в бульйон чорний перець горошком та розібране м'ясо.
Нарізаний буряк обсмажуємо на олії, додавши оцет, і відправляємо в борщ. Далі додаємо в каструлю капусту та зелень із часником. Коли борщ закипить, спробуйте на сіль і вимкніть. Дайте готовому борщу настоятися.
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