Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом одного из главных блюд украинцев.

Главным адептом приготовления украинского борща стал Евгений Клопотенко, но у других поваров также есть свои секреты. Елизавета Глинская рассказала, как приготовить ее фирменный борщ.

Нам понадобятся такие ингредиенты:

5 л воды

700-1000 г курица (цыплёнок, петух, телятина или индейка)

200 г репчатого лука

200 г моркови

300 г болгарского перца

200 г свеклы

400 г картофеля

700-800 г капусты белокочанной

300 г помидоров

2-3 зубчика чеснока

соль, перец горошком

20 мл уксуса

укроп, петрушка

растительное масло (для жарки)

Сразу отправьте в кастрюлю мясо, залейте водой и поставьте варить на средний огонь. В процессе варки снимайте с бульона шум. Дальше целиком добавьте в кастрюлю очищенные морковь и одну луковицу. Оставьте вариться бульон на 1 час.

Перец и помидоры запеките в духовке при температуре 200°С. Запеченные овощи очистите от кожуры и семечек и мелко нарежьте мякоть.

Почистите и нарежьте картофель и лук кубиком. Морковь и свеклу нарезаем соломкой, капусту шинкуем, мелко рубим укроп, петрушку и чеснок.

Достаньте из бульона готовое мясо, морковь и лук. Добавьте в бульон картофель. Обжарьте на растительном масле лук, морковь и запеченные помидоры с перцем. Отправьте эту зажарку в бульон с картофелем. Также добавьте в бульон черный перец горошком и разобранное мясо.

Нарезанную свеклу обжариваем на растительном масле, добавив уксус, и отправляем в борщ. Дальше добавляем в кастрюлю капусту и зелень с чесноком. Когда борщ закипит, попробуйте на соль и выключите. Дайте готовому борщу настояться.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

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