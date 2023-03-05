Главным адептом приготовления украинского борща стал Евгений Клопотенко, но у других поваров также есть свои секреты. Елизавета Глинская рассказала, как приготовить ее фирменный борщ.
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 5 л воды
- 700-1000 г курица (цыплёнок, петух, телятина или индейка)
- 200 г репчатого лука
- 200 г моркови
- 300 г болгарского перца
- 200 г свеклы
- 400 г картофеля
- 700-800 г капусты белокочанной
- 300 г помидоров
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец горошком
- 20 мл уксуса
- укроп, петрушка
- растительное масло (для жарки)
Сразу отправьте в кастрюлю мясо, залейте водой и поставьте варить на средний огонь. В процессе варки снимайте с бульона шум. Дальше целиком добавьте в кастрюлю очищенные морковь и одну луковицу. Оставьте вариться бульон на 1 час.
Перец и помидоры запеките в духовке при температуре 200°С. Запеченные овощи очистите от кожуры и семечек и мелко нарежьте мякоть.
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Почистите и нарежьте картофель и лук кубиком. Морковь и свеклу нарезаем соломкой, капусту шинкуем, мелко рубим укроп, петрушку и чеснок.
Достаньте из бульона готовое мясо, морковь и лук. Добавьте в бульон картофель. Обжарьте на растительном масле лук, морковь и запеченные помидоры с перцем. Отправьте эту зажарку в бульон с картофелем. Также добавьте в бульон черный перец горошком и разобранное мясо.
Нарезанную свеклу обжариваем на растительном масле, добавив уксус, и отправляем в борщ. Дальше добавляем в кастрюлю капусту и зелень с чесноком. Когда борщ закипит, попробуйте на соль и выключите. Дайте готовому борщу настояться.
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