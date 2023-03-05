Лідер гурту О.Torvald, а нині офіцер ЗСУ Женя Галич виріс у російськомовній родині і на українську в соцмережах перейшов тільки після початку повномасштабної війни.

В інтерв'ю 24 каналу артист зізнався, що раніше йому здавалося, що соціальні мережі – це не публічні висловлювання. Женю Галича ніхто ніколи "не щемив" за російську мову: "Ну говори російською, це твій вибір, ти в Україні, ти робиш щось для цієї країни".

"Тому для мене це не було настільки ворожим. Мені здавалося, що нічого страшного в цьому немає. Якщо вже бути абсолютно чесним, то свій вибір говорити й писати українською я зробив через те, що для мене настільки огидною стала російська мова. Але засуджувати тих людей, яким важко перейти на українську повністю – літніх людей або дорослих людей – без сенсу. Вони обов'язково це зрозуміють", —заявив лідер О.Torvald.

На його думку, всі діти мають вивчати й говорити в родинах українською, але не можна тиснути на тих людей, які сформувалися як особистості в Радянському Союзі. Женя Галич своїм дітям суворо заборонив дивитися та слухати будь-який контент російською мовою.

"Телерадіомовлення, усе, що може відбуватися публічно, має бути українською для того, щоб ми розуміли й відокремлювали себе від країни-агресора. Наприклад, якщо в родині батьки розмовляють російською, їм потрібно зі своїми дітьми почати розмовляти українською, щоб на цьому поколінні російська мова зникла з нашого вживання", — наголосив музикант.

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