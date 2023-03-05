В интервью 24 каналу артист признался, что раньше ему казалось, что социальные сети – это не публичные высказывания. Женю Галича никто никогда "не щемил" за русский язык: "Ну говори по-русски, это твой выбор, ты в Украине, ты делаешь что-то для этой страны".
"Поэтому для меня это не было настолько враждебным. Мне казалось, что ничего страшного в этом нет. Если уж быть абсолютно честным, то свой выбор говорить и писать на украинском я сделал из-за того, что для меня столь отвратительным стал русский язык. Но осуждать тех людей, которым трудно перейти на украинский полностью – пожилых или взрослых людей – бессмысленно. Они обязательно это поймут", — заявил лидер О.Torvald.
По его мнению, все дети должны изучать и говорить в семьях на украинском, но нельзя давить на тех людей, которые сформировались как личности в Советском Союзе. Женя Галич своим детям строго-настрого запретил смотреть и слушать любой контент на русском языке.
"Телерадиовещание, все, что может происходить публично, должно быть украинским для того, чтобы мы понимали и отделяли себя от страны-агрессора. Например, если в семье родители разговаривают на русском, им нужно со своими детьми начать разговаривать на украинском, чтобы на этом поколении русский язык исчез из нашего употребления", - подчеркнул музыкант.
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