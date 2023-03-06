Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде свій популярний ютуб-канал "RAMINA", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала кадри зі своєї зустрічі з маленьким хрещеником та кумою.
Як видно на фото, Раміна з малюком та його мамою побували на ковзанці, де весело провели час, катаючись на ковзанах. Перед камерою блогерка з'явилася у білій курточці з теплим шарфом та широких бежевих штанях. Її волосся розпущене і покладене за шарфом, а на обличчі легкий рум'янець і сяюча посмішка.
У підписі до публікації Есхакзай написала: "Таке враження, що побували не на ковзанці, а були десь за кордоном у дорожній період. Дуже класно повели час і розвіялися. До 12.03 ковзанка ще працює, тому раджу. Локація – біля Блокбастер мол".
Одним із перших новий пост Раміни з хрещеником прокоментував ведучий Слава Дьомін, який підколов дівчину на тему дітей.
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"Ти все більше з дітьми. Скоро буде мінус чайлдфрі?", - написав Дьомін.
"Це мій хрещеник. Бажання мати своїх дітей поки що не з'явилося", - коротко відповіла йому Есхакзай.
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