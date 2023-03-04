Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився совими поїздками за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кумедне фото, а у підписі до нього написав потужне звернення до українців.

Як видно, на новій фотографії Олександра знято в цікавій локації з цегляною стіною. Перед камерою він з'явився у вузьких сірих джинсах, кросах та незвичайному чорному светрі та з нецензурним написом на ньому. Він стоїть, склавши руки за спиною, і пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Еллерт написав: "Звертаюсь до тебе. Слухай, якщо замислитись, то завдяки саме тобі на мапі світу підсвітилась неймовірна країна. Дізнались про найстійкіших людей у всесвіті. Трансформуються відносини на планеті. Багато українських бізнесів вийшли на міждународний рівень, а далі буде ще більше. Тому дякую тобі… воїн ЗСУ".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію коміка:

"Де можна замовити такий світ світшот?".

"Дуже крутий світшот".

"Мені дуже приємно, що ми з вами Олександр із однієї країни, та ще однієї області!".

"Саша, чудовий піст!".

"Слава ЗСУ! Слава Україні".

"Згодна з тобою".

"Де ви купуєте такі светрочки?".

"І я хочу такий світшот. Чекаю наступну посаду з адресою, де її можна замовити".

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