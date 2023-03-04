Відомий український шоумен, виконавець Діма Коляденко, який є колишнім чоловіком співачки Ірини Білик, з якою вони зі скандалами розлучилися багато років тому, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розповів про творче возз'єднання зі співачкою.

Як виявилося, Діма та Ірина разом стали учасниками творчого проекту "ДНК", де разом з іншими українськими зірками переспівали на новий лад народні пісні. Дуету Коляденку та Білику дісталася пісня "Ой, на горі два дубки", і виконали її вони дуже незвично – з нотками джазу та соул.

У підписі до публікації Коляденко розповів: "ДНК – Душа. Нація. Культура. Кожний трек альбому – присвята та подяка мужнім воїнам ЗСУ, кожному, хто на своїх плечах тримає нашу країну, та ціною власного життя захищає право України зайняти достойне місце у світі та світовій культурі. Ми обрали незвичне поєднання української народної пісні із популярним звучанням джазу та соул, що на нашу думку свідчить про вміння вписуватися в світовий контекст, зберігаючи повагу до національної ідентичності".

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