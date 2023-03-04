Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася чарівним відео, яким захопила українців.
Як видно, у ролику Даша вийшла на прогулянку містом, вона з піднятою головою крокує вулицею і виглядає дуже стильно та впевнено. Перед камерою блогерка з'явилася у вузьких світлих джинсах, кавовій кофтині та модному сірому пальто-кардигану. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та сонцезахисні окуляри.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"Даша розцвіла. Приклад, коли після розриву стосунків дівчина не сидить у сльозах, а сяє в мільйони разів більше".
"Даша, ну ти така пожежа. Вау".
"Ну як можна бути такою класною?".
"Я чомусь думала, що беж і сірий не поєднується".
"Даша, розцвіла. Неможливо надивитись".
"Стильна красуня".
"Ти так змінилася. Енергія твоя надихає".
"Дуже стильно та ефектно".
"Даша, я від вас завжди була в захваті, а зараз у подвійне!"
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