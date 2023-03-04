Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася чарівним відео, яким захопила українців.

Як видно, у ролику Даша вийшла на прогулянку містом, вона з піднятою головою крокує вулицею і виглядає дуже стильно та впевнено. Перед камерою блогерка з'явилася у вузьких світлих джинсах, кавовій кофтині та модному сірому пальто-кардигану. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та сонцезахисні окуляри.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Даша розцвіла. Приклад, коли після розриву стосунків дівчина не сидить у сльозах, а сяє в мільйони разів більше".

"Даша, ну ти така пожежа. Вау".

"Ну як можна бути такою класною?".

"Я чомусь думала, що беж і сірий не поєднується".

"Даша, розцвіла. Неможливо надивитись".

"Стильна красуня".

"Ти так змінилася. Енергія твоя надихає".

"Дуже стильно та ефектно".

"Даша, я від вас завжди була в захваті, а зараз у подвійне!"

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