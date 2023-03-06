Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет свой популярный ютуб-канал "RAMINA", часто радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала кадры со своей встречи с маленьким крестником и кумой.

Как видно на фото, Рамина с малышом и его мамой побывали на катке, где весело провели время, катаясь на коньках. Перед камерой блогерша появилась в белой курточке с теплым шарфом и широких бежевых штанах. Ее волосы распущены и уложены за шарфом, а на лице легкий румянец и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Эсхакзай написала: "Такое впечатление, что побывали не на катке в Киеве, а были где-то за границей в дорождественский период. Очень классно повели время и развеялись. До 12.03 каток еще работает, поэтому советую. Локация – возле Блокбастер молл".

Одним из первых новый пост Рамины с крестником прокомментировал ведущий Слава Демин, который подколол девушку на тему детей.

"Ты все больше с детьми. Скоро будет минус чайлдфри?", - написал Демин.

"Это мой крестник. Желание иметь своих детей пока не появилось", - коротко ответила ему Эсхакзай.

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