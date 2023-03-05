Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася несподіваними кадрами з резиденції посла США у Великобританії.

"Ви втомились як ніколи від зими? Тоді я їду до вас. Багато чую: «Як взагалі це можливо, в один день співати, говорити, переїздити і так по колу?». Непросто, але ж, слухайте. Мета одна. Ще ви питаєте: «Що ти відчуваєш, коли потрапляєш в нове місце?». Кожного разу, приходячи на майданчик, я готуюся до підтримки та співчуття, і звичайно ж, до певної провокації. Те, що об‘єднує ці всі поїздки - думки інших людей про те, що дивовижним залишається факт того, що в нас є сила та креатив для боротьби", — пише артистка.

Вона додала, що одним із особливих моментів вечора стало акапельне виконання «Фортеця Бахмут» при свічках від гурту "Антитіла".

"Це було дуже потужно. Дякую тобі, Тарас Тополя, і хлопці ❤️", — наголосила співачка.

Музиканти гурту "Антитіла" в коментарях відповіли Джамалі взаємним компліментом: "Дякуємо, Джа ❤️ ти була особливо неймовірна!".

Українці в коментарях підтримали артистку: "Джамало, дякуємо за все, що робите для нашої України! Дякуємо за те, що гідно представляєте її на всіх світових майданчиках".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.