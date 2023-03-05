В этот раз на своей странице в Instagram Джамала поделилась неожиданными кадрами из резиденции посла США в Великобритании.

"Вы устали как никогда от зимы? Тогда я еду к вам. Много слышу: «Как вообще это возможно, в один день петь, говорить, переезжать и так по кругу?». Непросто, но, слушайте. Цель одна. Еще вы спрашиваете: "Что ты чувствуешь, когда попадаешь в новое место?" Каждый раз, приходя на площадку, я готовлюсь к поддержке и сочувствию, и конечно же, к определенной провокации. То, что объединяет все эти поездки - мысли других людей о том, что удивительным остается факт того, что у нас есть сила и креатив для борьбы", - пишет артистка.

Она добавила, что одним из особых моментов вечера стало акапельное исполнение «Фортеця Бахмут» при свечах от группы "Антитела".

"Это было очень мощно. Спасибо тебе, Тарас Тополя, и ребята ❤️", - подчеркнула певица.

Музыканты группы "Антитела" в комментариях ответили Джамале взаимным комплиментом: "Спасибо, Джа ❤️ ты была особенно невероятна!".

Украинцы в комментариях поддержали артистку: "Джамала, спасибо за все, что делаете для нашей Украины! Спасибо за то, что достойно представляете ее на всех мировых площадках".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.