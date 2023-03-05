Популярний український телеведучий Григорій Решетник багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка", а також різні шоу талантів та інші проекти. Він також активно веде Інстаграм та ділиться безліччю фото з особистими зауваженнями.

«Сини дуже швидко ростуть – усі знають, жахливо просунуті, які знають… за останній рік вони подорослішали на кілька років уперед.

Ми намагаємося встигати за ними і залишатися прикладом у цінностях та ставленні до життя. До кожного з дитинства ставимося як до особистості, тому з дитинства кожен має власну думку та переконання.

А взагалі, виховання дітей – це щоденна праця та мистецтво. Тут головне вкладати, контролювати, але не заважати» - поділився Решетник, давши настанову шанувальникам – виховувати та дорослішати самим разом із дітьми, як це робить він із дружиною.

Раніше шоумен виклав фрагменти відео та розповів, що про нього знімають фільм.

Як видно, на відео є фрагменти із залаштунків роботи та повсякденного життя Григорія.

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