Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка", а также различные шоу талантов и другие проекты. Он также активно ведет Инстаграм и делится множеством фото с личными замечаниями.
«Сыновья очень быстро растут – все знают, ужасно продвинутые, знающие… за последний год они повзрослели на несколько лет вперед.
Мы стараемся успевать за ними и оставаться примером в ценностях и отношении к жизни. К каждому с детства относимся как к личности, поэтому с детства каждый имеет собственное мнение и убеждение.
А вообще, воспитание детей – это ежедневный труд и искусство. Здесь главное вкладывать, контролировать, но не мешать» - поделился Решетник, дав наставление поклонникам – воспитывать и взрослеть самим вместе с детьми, как это делает он с женой.
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Ранее шоумен выложил фрагменты видео и рассказал, что о нем снимают фильм.
Как видно, на видео есть фрагменты из закулисья работы и повседневной жизни Григория.
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