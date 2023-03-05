Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка", а также различные шоу талантов и другие проекты. Он также активно ведет Инстаграм и делится множеством фото с личными замечаниями.

«Сыновья очень быстро растут – все знают, ужасно продвинутые, знающие… за последний год они повзрослели на несколько лет вперед.

Мы стараемся успевать за ними и оставаться примером в ценностях и отношении к жизни. К каждому с детства относимся как к личности, поэтому с детства каждый имеет собственное мнение и убеждение.

А вообще, воспитание детей – это ежедневный труд и искусство. Здесь главное вкладывать, контролировать, но не мешать» - поделился Решетник, дав наставление поклонникам – воспитывать и взрослеть самим вместе с детьми, как это делает он с женой.

Ранее шоумен выложил фрагменты видео и рассказал, что о нем снимают фильм.

Как видно, на видео есть фрагменты из закулисья работы и повседневной жизни Григория.

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