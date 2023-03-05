На своїй сторінці в Instagram зірка, яка вже тривалий час є веганом, назвала топ-3 своїх улюблених сніданки.

"Сніданок - ранкові чари✨ Для мене це особливий ритуал😌 З цього я починаю свій день і налаштовуюсь на баланс та продуктивність. Стараюсь не снідати раніше 11 години, адже до того часу вогонь травлення ще спить. Найбільше люблю легкі невибагливі сніданки. Мій топ 3:

🥑 Тости з авокадо

🍌 Фрукти та горіхи

🍪 Домашнє печиво

+ матча/матча латте", — розповіла Ганна Кошмал.

Акторка також зізналася, що не відмовлялася від веганства навіть під час вагітності.

"Моя лікарка, яка вела вагітність, мене в цьому повністю підтримувала. Все пройшло як по підручнику) навіть гемоглобін падав лише геть трошки. (хто не знає, під час вагітності гемоглобін у всіх завжди падає)", — пояснила вона.

Також Ганна Кошмал розповіла, що відмовилася від щоденного вживання кави два роки тому та замінила її на більш здоровий варіант - чай матча. За словами артистки, матча не зневоднює організм, є потужним антиоксидантом, бадьорить на більш тривалий час і не впливає на тиск (серце не скаче, як скажене, як від кави).

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.

Як повідомляла Politeka, зірка "Сватів" Кошмал поділилася рецептом щастя для українців .

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Кошмал пояснила, заради кого знімалася з путіністом Добронравовим.