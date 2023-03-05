На своей странице в Instagram звезда, которая уже долгое время является веганом, назвала топ-3 своих любимых завтрака.

"Завтрак – утреннее волшебство✨ Для меня это особый ритуал😌С этого я начинаю свой день и настраиваюсь на баланс и производительность. Стараюсь не завтракать раньше 11 часов, ведь к тому времени огонь пищеварения еще спит. Больше всего люблю легкие неприхотливые завтраки. Мой топ 3:

🥑 Тосты с авокадо

🍌 Фрукты и орехи

🍪 Домашнее печенье

+ матча/матча латте", - рассказала Анна Кошмал.

Актриса также призналась, что не отказывалась от веганства даже во время беременности.

"Мой врач, который вел беременность, меня в этом полностью поддерживал. Все прошло как по учебнику) даже гемоглобин падал только немного. (Кто не знает, во время беременности гемоглобин у всех всегда падает)", — пояснила она.

Также Анна Кошмал рассказала, что отказалась от ежедневного употребления кофе два года назад и заменила его более здоровым вариантом - чаем матча. По словам артистки, матча не обезвоживает организм, является мощным антиоксидантом, бодрит на более длительное время и не влияет на давление (сердце не скачет, как бешеное, как от кофе).

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.