Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка виклала миле відео із фотосесії з подругою.
Як виявилося, Даша та її подруга Таня влаштували зйомку за мотивами популярного серіалу "Пліткарка". У ролику дівчата спочатку позують, потім з'являється стоп-кадр із серіалу, а потім ще один стоп-кадр із блогершами. Як бачимо, у цій фотосесії дівчата приміряли кілька стильних образів.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Gossip girl 2.0". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:
"Вау, неймовірна ідея, чудово вийшло".
"Дві мої найулюбленіші блогерки разом на відео. Вау, кайф".
"Таке відчуття, що у шлюбі ви були не такі щасливі. А зараз, після того, як ви розійшлися, почали жити щасливо".
"Ідея нереальна, дуже класно вийшло".
"Боже, як це круто".
"Це просто найкраще, що я бачила сьогодні. Люблю Пліткарку, обожнюю Блер, обожнюю Б і С, і обожнюю вас з Танею. Дякую за момент ностальгії".
"Ви двоє – це просто якесь нереальне комбо".
"Вау, це дуже круто".
"Дуже красиво вийшло".
"Даша, ви така ніжна, гарна, щира, ви неймовірна".
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