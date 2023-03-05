Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка виклала миле відео із фотосесії з подругою.

Як виявилося, Даша та її подруга Таня влаштували зйомку за мотивами популярного серіалу "Пліткарка". У ролику дівчата спочатку позують, потім з'являється стоп-кадр із серіалу, а потім ще один стоп-кадр із блогершами. Як бачимо, у цій фотосесії дівчата приміряли кілька стильних образів.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Gossip girl 2.0". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Вау, неймовірна ідея, чудово вийшло".

"Дві мої найулюбленіші блогерки разом на відео. Вау, кайф".

"Таке відчуття, що у шлюбі ви були не такі щасливі. А зараз, після того, як ви розійшлися, почали жити щасливо".

"Ідея нереальна, дуже класно вийшло".

"Боже, як це круто".

"Це просто найкраще, що я бачила сьогодні. Люблю Пліткарку, обожнюю Блер, обожнюю Б і С, і обожнюю вас з Танею. Дякую за момент ностальгії".

"Ви двоє – це просто якесь нереальне комбо".

"Вау, це дуже круто".

"Дуже красиво вийшло".

"Даша, ви така ніжна, гарна, щира, ви неймовірна".

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