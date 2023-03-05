Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила милое видео с фотосессии с подругой.

Как оказалось, Даша и ее подруга Таня устроили съемку по мотивам популярного сериала "Сплетница". В ролике девушки сначала позируют, потом появляется стоп-кадр из сериала, а затем еще один стоп-кадр с блогершами. Как видно, в этой фотосессии девушки примерили несколько стильных образов.

В подписи к публикации Квиткова напсиала: "Gossip girl 2.0". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Вау, невероятная идея, отлично получилось".

"Две мои самые любимые блогерши вместе на видео. Вау, кайф".

"Такое ощущение, что в браке вы были не так счастливы. А сейчас, после того, как вы разошлись, начали жить счастливо".

"Идея нереальная, очень классно получилось".

"Боже, как это круто".

"Это просто лучшее, что я видела сегодня. Обожаю Сплетницу, обожаю Блэр, обожаю Б и С, и обожаю вас с Таней. Спасибо за момент ностальгии".

"Вы двое – это просто какое-то нереальное комбо".

"Вау, это очень круто".

"Очень красиво получилось".

"Даша, вы такая нежная, красивая, искренняя, вы невероятна".

Напомним, "А дальше будет…": Эллерт из "Холостячки" обратился к украинцам с необычным посланием.

Как сообщала Politeka, "Не сидит в слезах, а сияет": Квиткова после разрыва с Добрыниным вышла в люди в необычном образе.

Также Politeka писала, что "Мы выбрали…": Коляденко неожиданно воссоединился с Ириной Билык ради важной миссии.