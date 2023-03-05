Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила милое видео с фотосессии с подругой.
Как оказалось, Даша и ее подруга Таня устроили съемку по мотивам популярного сериала "Сплетница". В ролике девушки сначала позируют, потом появляется стоп-кадр из сериала, а затем еще один стоп-кадр с блогершами. Как видно, в этой фотосессии девушки примерили несколько стильных образов.
В подписи к публикации Квиткова напсиала: "Gossip girl 2.0". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:
"Вау, невероятная идея, отлично получилось".
"Две мои самые любимые блогерши вместе на видео. Вау, кайф".
"Такое ощущение, что в браке вы были не так счастливы. А сейчас, после того, как вы разошлись, начали жить счастливо".
"Идея нереальная, очень классно получилось".
"Боже, как это круто".
"Это просто лучшее, что я видела сегодня. Обожаю Сплетницу, обожаю Блэр, обожаю Б и С, и обожаю вас с Таней. Спасибо за момент ностальгии".
"Вы двое – это просто какое-то нереальное комбо".
"Вау, это очень круто".
"Очень красиво получилось".
"Даша, вы такая нежная, красивая, искренняя, вы невероятна".
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