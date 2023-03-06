Злата Огневич різко розкритикувала новий український гурт BORSCH та заявила, що це не українська культура.

В інтернеті з'явився відеокліп на пісню під назвою GORILKA від нового українського гурту BORSCH. Багато користувачів інтернету відзначили, що відео та сама композиція сповнені абсурдних стереотипів про Україну та шароварщину, яка представляє нашу культуру вкрай примітивно. Погодилася з цим Злата Огневич, висловившись у мережі.

Українська співачка Злата Огневич не могла промовчати, побачивши ролик, і звернулася до учасників гурту, заявивши, що їхня робота не має нічого спільного із справжньою українською культурою. Вона поділилася своєю реакцією у InstaStories.

Подібні відеопроекти грають на руку пропаганді РФ та нашому ворогові загалом. Повіками російська влада намагалася знищити українську ідентичність та глибину нашої культури, замінити її спотвореним чином "недалеких" українців, які цілими днями п'ють "горілку", їдять борщ із салом і носять козацький чуб. Все це і навіть більше можна побачити у кліпі гурту BORSCH.

Злата Огневич різко розкритикувала новий український гурт BORSCH та заявила, що це не українська культура.

"За всієї поваги: ​​окрім борщу, вареників, мальовничого українського села, ми ще: розумна, талановита та креативна нація. Зі своїм культурним надбанням, давньою історією. Думаю, саме це і треба культивувати та показувати світовій громадськості. І, до речі, в українців є смак та інтелект", – пише Злата.

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