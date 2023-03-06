Злата Огневич резко раскритиковала новую украинскую группу BORSCH и заявила, что это не украинская культура.

В интернете появился видеоклип на песню под названием GORILKA от новой украинской группы BORSCH. Многие пользователи интернета отметили, что видео и сама композиция полны абсурдных стереотипов о Украине и шароварщине, которая представляет нашу культуру крайне примитивно. Согласилась с этим Злата Огневич, высказавшись в сети.

Украинская певица Злата Огневич не могла промолчать, увидев ролик, и обратилась к участникам группы, заявив, что их работа не имеет ничего общего с истинной украинской культурой. Она поделилась своей реакцией в InstaStories.

Подобные видеопроекты играют на руку пропаганде РФ и нашему врагу в целом. Веками российская власть пыталась уничтожить украинскую идентичность и глубину нашей культуры, заменить ее искаженным образом "недалеких" украинцев, которые целыми днями пьют "горілку", едят борщ с салом и носят козацкий чуб. Все это и даже больше можно увидеть в клипе группы BORSCH.

Злата Огневич резко раскритиковала новую украинскую группу BORSCH и заявила, что это не украинская культура.

"При всем уважении: кроме борща, вареников, живописного украинского села, мы еще: умная, талантливая и креативная нация. Со своим культурным достоянием, давней историей. Думаю, именно это и нужно культивировать и показывать мировой общественности. И, кстати, у украинцев есть вкус и интеллект", – пишет Злата.

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