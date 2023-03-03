Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео из необычного места, о котором мечтает и для Украины.

Как оказалось, Соломия со своими американскими друзьями побывала в необычном парке развлечений с разными локациями, аттракционами и даже контактным зоопарком. Телезвезда сняла все это на видео и решила показать украинцам. А также рассказала, что в этом месте очень поддерживают Украину.

В подписи к публикации Витвицкая написала: "Мечтаем и прилагаем усилия, чтобы подобный лагерь появился и в Украине. Побывали в @varietytx_peaceablekingdom – здесь в июле уже во второй раз пройдет кемп для украинских деток-переселенцев. У @tonya_als и @rrlobay имеют грандиозные планы что-то похожее создать в Карпатах. В видео только немножко атмосферы, но, если честно, я бы сама охотно стала участником такого кемпа. Огромная территория – около 50 гектаров, невероятные техасские виды, собственный кинотеатр с попкорном, бассейн, спортивные и игровые площадки, zip-лайны приспособлены и для детей с инвалидностью… А еще контактные зоопарки и очень радушные и ручные животные. Впечатления невероятны. А главное все это создано с невероятной любовью. Сейчас еще и здесь безумно болеют за Украину".

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