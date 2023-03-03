Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил фрагменты видео и рассказал, что о нем снимают фильм.

Как видно, на видео есть фрагменты из закулисья работы и повседневной жизни Григория. То он едет в автомобиле, то ему поправляют макияж перед выходом на сцену, то он в закулисье съемок "Холостяка". По словам телеведущего, будучи простым парнем из Николаева он и мечтать не мог, что когда-то о нем снимут фильм.

В подписи к публикации Решетник написал: "Мог ли когда-нибудь парень из Николаева мечтать, что о нем будут снимать фильмы. Разве что тайком и в глубине души. В меня часто не верили, иногда говорили, что меняй профессию – это не твое… Но спустя годы эти же люди просили автограф и сделать общее фото с ними. Их слова меня никогда не останавливали – наоборот, заставляли действовать и становиться лучше. Мне легко ничего не давалось и не дарилось. И в этом особый вкус собственных жизненных побед, ценность покорять мечты честно и своими силами. Всегда верьте в себя и работайте, отдаваясь по полной. Фильм "Я остаюсь дома". Спасибо талантливому автору и режиссеру @galina_inform22. А еще… мечтайте – смело и вдохновенно!".

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