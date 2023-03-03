Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео, в котором показала себя без макияжа и рассказала о любви к себе.

Как видно, в ролике Оля запечатлела себя в момент, когда наносит крем на лицо, предварительно очистив его от остатков макияжа. Перед камерой она появилась в грубой клетчатой рубашке и с немного взъерошенной головой.

"Главное в этой жизни – любить себя. Тогда и люди вас будут любить. Вот я люблю и свое лицо, и свои волосы, и тело, и выпить, и закусить. И люди ко мне аж тянутся", - иронично говорит Цибульская в ролике.

А в подписи к нему Оля написала: "Любите себя? Я учусь заново каждый день. Иногда успешно, иногда – никак. Сегодня пыталась принять то, что вижу в зеркале. В каждом из нас есть море доброго, горсть грехов и ложка дегтя. Это называется человек. Напишите свои способы проявить любовь к себе".

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