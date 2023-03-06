Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала сонячне фото, на якому показала своє проведення часу в Техасі, куди вирушила напередодні.
Як видно, на новій фотографії Соломія зображена на прогулянці, видно, що на вулиці сонячна погода. Перед камерою телезірка з'явилася крупним планом, на ній модна бежева блуза з чорною вишивкою, а на голові широкий пляжний капелюшок. Волосся під головним убором розпущено і красиво укладено, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.
У підписі до публікації Вітвіцька написала: "Привіт із Техасу! Але вже так хочеться додому". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали лайкати і коментувати нове фото телезірки:
"Додому не через Німеччину?".
"Ми щиро вдячні за те, що ви були з нами сьогодні!"
"Соломія, вам дуже підходить цей капелюшок! Такий сонячний, красивий, що випромінює красу!".
"Ми чекаємо на тебе, дуже скучили".
"Сонячна красуня".
"А де ковбойські чоботи та головний убір?".
"Спокусила і підкорила весь Техас".
"Українські дівчата найкращі у світі".
"Гарно".
"Тобі підходить Техас".
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